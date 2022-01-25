Адель отменила шоу в Вегасе, потому что ей не понравился бассейн

Певица Адель соврала, что отменила свои шоу в Вегасе из-за пандемии. Журналисты выяснили, что выступление отменила сама певица, потому что ее не устраивало все: от хора до декораций.

Особенно артистку разочаровал бассейн, над которым она по сценарию должна парить. Она заявила, что это больше похоже на старый пруд и отказалась петь.

Работники концертного зала были шокированы, когда артистка опубликовала слезливое видео и отменила шоу меньше чем за сутки. Поклонники Адель серьезно потратились на поездку в Вегас и требуют компенсировать им расходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.