На Netflix вышел четвертый сезон сериала "Озарк". Шоу напоминает легендарные "Во все тяжкие" и всегда находится в топе Netflix по просмотрам.

Особенность сериала – непредсказуемость сюжета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.