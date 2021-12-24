В Москве анонсировали афишу на выходные

В Москве в эти выходные жителей ожидает множество мероприятий. Но успеть посетить их все не получится. Александр Богуславский из программы The City рассказал, на что обратить свое внимание в ближайшие выходные.

По его словам, перед новым годом лучше смотреть проверенные спектакли и фильмы, а не экспериментировать. Он порекомендовал посмотреть балет "Щелкунчик" в Большом театре и пьесу "№ 13" во МХАТе. А в кинотеатрах стоит сходить на фильмы "Человек-паук: Нет пути домой" и "Вестсайдская история".

Какие еще мероприятия можно посетить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.