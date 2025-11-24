В столице состоялось заседание Директорской ложи театров

В Москве прошло заседание Директорской ложи театров. В нем приняли участие более 120 руководителей столичных культурных учреждений, представители власти и патриотических организаций, а также сотрудники творческих вузов.

На заседании стороны обсудили подготовку театров к предстоящим новогодним праздникам. Помимо этого, в рамках мероприятия была развернута выставка художников, в том числе Никаса Сафронова и Евгения Никонорова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

