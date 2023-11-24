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24 ноября, 09:45

Культура

"Снежную королеву" покажут в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко в столице

"Снежную королеву" покажут в МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко в столице

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Знаковое для любителей балета событие состоится в пятницу, 24 ноября. В Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко мировая премьера – "Снежная королева". Это первый опыт написания либретто молодым худруком балетной труппы и хореографом спектакля Максимом Севагиным.

Спектакль пронизан метафорами в слиянии с музыкой Петра Ильича Чайковского. Билетов на премьеру уже нет, но в ближайшее время начнется продажа на другие даты. Показ для широкой публики ожидается в начале февраля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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