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24 ноября, 17:56

M24.RU

Центр "Зотов" открылся в отреставрированном Хлебозаводе № 5

Центр "Зотов" открылся в отреставрированном Хлебозаводе № 5

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Первая экскурсия по центру "Зотов" и выставке "1922. Конструктивизм. Начало" прошла в отреставрированном Хлебозаводе № 5 имени Зотова на Ходынской улице.

Хлебозавод № 5 является памятником архитектуры, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Центр стал первой в России культурной площадкой, полностью посвященной наследию конструктивизма. Первая выставка центра посвящена рождению конструктивизма.

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