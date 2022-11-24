Центр "Зотов" открылся в отреставрированном Хлебозаводе № 5

Первая экскурсия по центру "Зотов" и выставке "1922. Конструктивизм. Начало" прошла в отреставрированном Хлебозаводе № 5 имени Зотова на Ходынской улице.



Хлебозавод № 5 является памятником архитектуры, имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Центр стал первой в России культурной площадкой, полностью посвященной наследию конструктивизма. Первая выставка центра посвящена рождению конструктивизма.