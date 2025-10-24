XIX Большой фестиваль мультфильмов начал работу в Москве

Искусство для детей и взрослых: в кинотеатре "Октябрь" состоялась церемония открытия Большого фестиваля мультфильмов. Один из крупнейших в мире смотров анимации проходит в Москве уже в 19-й раз.

Мультфильмы для зрителей всех возрастов будут показывать с 24 октября по 5 ноября на 50 площадках – от небольших домов культуры в спальных районах до самого вместительного кинозала столицы.

В этом году в программу фестиваля вошли около 400 анимационных работ из 35 стран. Открыл смотр полнометражный фильм "Арко" французского мультипликатора Уго Бьенвеню. Одним из продюсеров картины выступила звезда Голливуда Натали Портман.

Что ждет зрителей на фестивале? Как меняется индустрия анимации в России и мире? В каких моментах мультипликаторы используют современные технологии, а в каких – продолжают работать по старинке? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.