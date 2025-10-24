24 октября, 16:45События
Москвичам рассказали о новой стратегии развития Театра на Покровке
Столичный Театр на Покровке входит в юбилейный, 35-й сезон с обновленным названием "Покровка.Театр", отремонтированным зданием и новой управленческой командой.
Какой будет стратегия развития театра? Как изменится актерский состав и репертуар? Какие премьеры и специальные проекты ждут зрителей в новом сезоне?
Об этом и многом другом на пресс-конференции в ТАСС рассказали:
- художественный руководитель "Покровка.Театр" Дмитрий Бикбаев;
- директор "Покровка.Театр" Алексей Родин;
- декан режиссерского факультета ГИТИСа Сергей Посельский;
- актеры театра Алиса Шиханова и Мирослав Душенко.