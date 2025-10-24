Форма поиска по сайту

24 октября

Москвичам рассказали о новой стратегии развития Театра на Покровке

Столичный Театр на Покровке входит в юбилейный, 35-й сезон с обновленным названием "Покровка.Театр", отремонтированным зданием и новой управленческой командой.

Какой будет стратегия развития театра? Как изменится актерский состав и репертуар? Какие премьеры и специальные проекты ждут зрителей в новом сезоне?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в ТАСС рассказали:

  • художественный руководитель "Покровка.Театр" Дмитрий Бикбаев;
  • директор "Покровка.Театр" Алексей Родин;
  • декан режиссерского факультета ГИТИСа Сергей Посельский;
  • актеры театра Алиса Шиханова и Мирослав Душенко.

