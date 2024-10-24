Москвичам представили культурную программу на 24 октября

Для москвичей составили подборку мероприятий на четверг, 24 октября. В нее вошли два кинопоказа, выставка и концерт. В кинотеатрах стартовал прокат фильмов "Огниво", а в "Москино" можно будет увидеть картины с участием актера Юрия Борисова.

Кроме того, на ВДНХ можно посетить выставку Futurione, а в Музее имени Пушкина состоится концерт, на котором исполнят произведения советского композитора Микаэла Таривердиева. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.