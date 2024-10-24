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Новости

24 октября, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 24 октября

Москвичам представили культурную афишу на 24 октября

Актриса Пермякова посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

"Сити": премьеры каких сериалов состоятся в России на этой неделе

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Москвичам представили культурную афишу на 23 октября

Москвичам представили подборку культурных событий 23 октября

В Москве 24 октября в кинотеатрах состоится премьера российского фильма "Огниво" с Ириной Старшенбаум и Романом Евдокимовым в главных ролях.

В студии "АртДинамикс" будет представлен мультимедийный проект ‎"Секреты Джузеппе Арчимбольдо". Посетители смогут увидеть анимированные картины художника.

В "Сколково" на фестивале "Здесь и сейчас" появились новые необычные скульптуры, которые можно будет посмотреть до конца года.

Также стартовала выставка "Теплые объятия города". Картины современных художников на бетонной стене можно будет увидеть возле станции метро "Курская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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