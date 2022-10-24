В российский прокат на этой неделе выйдет фильм "Либерия: охотники за сокровищами"

На этой неделе в прокат выходит российское приключенческое кино "Либерия: охотники за сокровищами". В ролях – актеры Тихон Жизневский и Алексей Серебряков.

Главный герой Илья внезапно находит доказательства существования библиотеки Ивана Грозного. Правда найти ее не так просто. Ключи-подсказки разбросаны по всей России. Они находятся на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля. К тому же молодого человека начинают преследовать темные силы. Они мешают Илье добраться до сокровищ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.