Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Культура

В Минкульте прокомментировали исчезновение с афиш авторов, покинувших Россию

В Минкульте прокомментировали исчезновение с афиш авторов, покинувших Россию

Длинная очередь сформировалась перед Большим театром

У Большого театра образовалась очередь из желающих купить билеты на балет "Щелкунчик"

"Раскрывая тайны звезд": героиня второго плана

"В главной роли": Николай Бурляев

Новости часа: Крым начал прием заявлений от жителей Херсона для выплаты 100 тыс рублей

"Тайны души": Максим Аверин (часть 2)

"Откройте, Давид": Марк Розовский, часть 2

"The City": москвичам рассказали о кинопремьерах на этой неделе

Очередь образовалась у Большого театра из-за билетов на "Щелкунчика"

В Минкульте заявили, что имена уехавших из России авторов исчезают с афиш по запросам граждан. По словам представителей ведомства, обращения людей нельзя игнорировать.

Ранее на отсутствие собственной фамилии на плакатах РАМТа и Александринского театра пожаловался Борис Акунин. Издания оппозиционно настроенных писателей тоже не на первых полках в книжных магазинах, сообщили в Business FM.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика