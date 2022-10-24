В Минкульте прокомментировали исчезновение с афиш авторов, покинувших Россию

В Минкульте заявили, что имена уехавших из России авторов исчезают с афиш по запросам граждан. По словам представителей ведомства, обращения людей нельзя игнорировать.

Ранее на отсутствие собственной фамилии на плакатах РАМТа и Александринского театра пожаловался Борис Акунин. Издания оппозиционно настроенных писателей тоже не на первых полках в книжных магазинах, сообщили в Business FM.

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