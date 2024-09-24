Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 18:00

Культура

В Московском академическом театре сатиры прошел юбилейный сбор труппы

В Московском академическом театре сатиры прошел юбилейный сбор труппы

"Интервью": Игорь Бутман – о джазе и своем коллективе

"Сити": какие картины Исаака Левитана можно увидеть в Третьяковской галерее

Бутман рассказал о выступлении столичного джазового оркестра у Великой китайской стены

Игорь Бутман рассказал, как лучше всего приучать детей к музыке

"Сити": картины Исаака Левитана можно посмотреть в Третьяковской галерее

"Моя Москва": Константин Соловьев. Часть 2

Деятели культуры проводят открытые уроки для студентов и учеников профильных заведений

Игорь Бутман рассказал, почему называет свое отношение к джазу "прозаичным"

Кинопарк "Москино" пригласил москвичей на экскурсии

В Московском академическом театре сатиры прошел традиционный, юбилейный, сбор труппы. В этом году театру исполняется сто лет. Встречался с артистами новый худрук Евгений Герасимов, который занимает свой пост несколько месяцев. Предыдущим художественным руководителем театра был Александр Ширвиндт, ныне ушедший из жизни.

Герасимов рассказал о премьерах, их, к слову, в новом сезоне готовится три.

Помимо этого, после реконструкции здания театра на фасад вернули архитектурные талисманы театра – четыре маски изображающие комедию, драму, трагедию и сатиру, созданные в 1965 году скульптором Дмитрием Шаховским.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатрвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика