В Московском академическом театре сатиры прошел юбилейный сбор труппы

В Московском академическом театре сатиры прошел традиционный, юбилейный, сбор труппы. В этом году театру исполняется сто лет. Встречался с артистами новый худрук Евгений Герасимов, который занимает свой пост несколько месяцев. Предыдущим художественным руководителем театра был Александр Ширвиндт, ныне ушедший из жизни.

Герасимов рассказал о премьерах, их, к слову, в новом сезоне готовится три.

Помимо этого, после реконструкции здания театра на фасад вернули архитектурные талисманы театра – четыре маски изображающие комедию, драму, трагедию и сатиру, созданные в 1965 году скульптором Дмитрием Шаховским.

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