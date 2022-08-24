Новости последнего часа: церемония вручения ТЭФИ в 2022 году не состоится

Церемония вручения ТЭФИ в 2022 году не состоится, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

ВСУ второй раз за день обстреляли Каховскую ГЭС, сбито не менее 6 снарядов, сообщили местные власти.

СК РФ возбудил дело по факту гибели мужчины при пожаре на складе на северо-востоке Москвы.

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