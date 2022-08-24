Зарубежные сериалы начали исчезать из онлайн-кинотеатров

Из онлайн-кинотеатров начали исчезать зарубежные сериалы. Зрители не досчитались "Шерлока" с Камбербетчем и "Мисс Марпл". На прошлой неделе пропали "Друзья", "Властелин колец", "Интерстеллар" и "Маска".

Связано это с отзывом лицензий. Что будем смотреть и какое будущее ждет онлайн-платформы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.