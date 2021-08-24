На акцию "Ночь кино" во двор Музея Москвы можно будет прийти с домашними животными

Участвовать в акции "Ночь кино" можно будет с домашними животными. Правда пока такую возможность предоставляет только Музей Москвы.

Во дворе пройдут кинопоказы под открытым небом. В программе – фильм "Сокровенный человек" к выставке об электрификации и кино о бездомных животных, а также фильм Александра Домогарова-младшего о дружбе ребенка и собаки.

Акция "Ночь кино" пройдет в столице на 120 площадках 28 августа. Откроет серию показов киноконцерт "Сила кино" в кинотеатре "Художественный". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.