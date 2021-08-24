Участница фестиваля "Спасская башня" поделилась своими впечатлениями

На Красной площади проходит репетиция фестиваля "Спасская башня". Участники рассказали Москве 24 о своих впечатлениях.

"Я впервые на фестивале "Спасская башня". Я этого очень ждала, начиная с 8 класса, сейчас я в 11-м. Сегодня на фестивале мы танцуем джазовый танец и вальс. Мы надеемся, что зарядимся эмоциями от зрителей и подарим свои эмоции", – поделилась участница фестиваля "Спасская башня".

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"пройдет в Москве в формате COVID-free с 27 августа по 5 сентября. В качестве специального гостя 4 и 5 сентября выступит лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.