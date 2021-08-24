На Красной площади проходит репетиция фестиваля "Спасская башня"

На Красной площади играют военные оркестры. Там проходит репетиция фестиваля "Спасская башня".

Должны выступить суворовцы, а затем ансамбль барабанщиц. Музыка будет звучать в центре Москвы до самого вечера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.