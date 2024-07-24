24 июля, 15:03M24.RU
Евгений Миронов рассказал о фестивале искусств "Горький +"
24 июля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению в столице фестиваля искусств "Горький +".
О программе и участниках рассказывали:
- арт-директор фестиваля, народный артист РФ Евгений Миронов;
- руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин;
- директор Парка Горького Елена Лупина;
- программный директор фестиваля "Горький +" Оксана Ефременко;
- генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц;
- театральный режиссер и актер Юрий Квятковский.