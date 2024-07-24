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24 июля, 15:03

M24.RU

Евгений Миронов рассказал о фестивале искусств "Горький +"

Евгений Миронов рассказал о фестивале искусств "Горький +"

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24 июля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению в столице фестиваля искусств "Горький +".

О программе и участниках рассказывали:

  • арт-директор фестиваля, народный артист РФ Евгений Миронов;
  • руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин;
  • директор Парка Горького Елена Лупина;
  • программный директор фестиваля "Горький +" Оксана Ефременко;
  • генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц;
  • театральный режиссер и актер Юрий Квятковский.
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