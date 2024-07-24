Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 23:55

Культура

Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского Бассейна стартовал в Москве 24 июля

Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского Бассейна стартовал в Москве 24 июля

Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского бассейна открыли в столице

"Интервью": Иван Агапов – о театральном искусстве

Народный артист РФ Иван Агапов рассказал о том, что ему нравится в Москве

"Сити": какие картины Михаила Врубеля хранятся в Третьяковской галерее

Артист Иван Агапов рассказал о том, какими качествами должны обладать его студенты

"Сити": топ-3 картины Михаила Врубеля в Третьяковской галерее

"Моя Москва": Александр Мохов. Часть 1

Народный артист РФ Иван Агапов рассказал, как Марк Захаров подбирал труппу в "Ленком"

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 24 июля

В Москве начался фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского Бассейна. Открытие пятидневного киномарафона прошло в кинотеатре "Иллюзион". Еще одна площадка мероприятия расположилась в Третьяковской галерее.

В фестивальной программе представлено 13 картин из 11 стран: Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканы, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Эквадора и Уругвая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиногородфестиваливидеоЕкатерина КузнеченковаАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика