Фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского Бассейна стартовал в Москве 24 июля

В Москве начался фестиваль кино стран Латинской Америки и Карибского Бассейна. Открытие пятидневного киномарафона прошло в кинотеатре "Иллюзион". Еще одна площадка мероприятия расположилась в Третьяковской галерее.

В фестивальной программе представлено 13 картин из 11 стран: Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Доминиканы, Колумбии, Мексики, Никарагуа, Панамы, Перу, Эквадора и Уругвая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.