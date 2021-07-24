В арт-парке "Никола-Ленивец" стартовал фестиваль "Архстояние"

В эти выходные в арт-парке "Никола-Ленивец" проходит традиционный фестиваль "Архстояние". В арт-парке собрались лучшие художники и архитекторы.

Фестиваль продолжит работу до 25 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

