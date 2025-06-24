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Новости

24 июня, 08:00

Культура

Москвичи выберут самые интересные киномаршруты столицы

Москвичи выберут самые интересные киномаршруты столицы

Мероприятия для детей пройдут в центре Москвы 24 июня

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В проекте "Активный гражданин" началось голосование на самые интересные киномаршруты Москвы.

Москвичам предлагают выбирать из 8 площадок, каждая из которых предлагает свою уникальную программу. Например, киностудия Горького приглашает на экскурсию, где можно узнать секреты кинопроизводства.

Также среди вариантов путешествие по маршрутам съемок известных фильмов "Гостья из будущего", "Офицеры" и "Слон и веревочка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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