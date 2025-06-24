Москвичи выберут самые интересные киномаршруты столицы

В проекте "Активный гражданин" началось голосование на самые интересные киномаршруты Москвы.

Москвичам предлагают выбирать из 8 площадок, каждая из которых предлагает свою уникальную программу. Например, киностудия Горького приглашает на экскурсию, где можно узнать секреты кинопроизводства.

Также среди вариантов путешествие по маршрутам съемок известных фильмов "Гостья из будущего", "Офицеры" и "Слон и веревочка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

