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24 июня, 15:15

Культура

Наследство Вячеслава Зайцева может достаться не только его внучкам

Наследство Вячеслава Зайцева может достаться не только его внучкам

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Светские обозреватели предположили, что семья Гарафутдиновых активно популяризировавшая Вячеслава Зайцева в соцсетях, может снова заявить о своих притязаниях на наследство модельера после смерти его сына Егора.

Тем временем имущество Егора Зайцева должно перейти его дочерям. Они получат здание Дома моды, загородный особняк, квартиру в Париже, торговые знаки, авторские права на коллекции одежды и предметы искусства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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