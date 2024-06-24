Наследство Вячеслава Зайцева может достаться не только его внучкам

Светские обозреватели предположили, что семья Гарафутдиновых активно популяризировавшая Вячеслава Зайцева в соцсетях, может снова заявить о своих притязаниях на наследство модельера после смерти его сына Егора.

Тем временем имущество Егора Зайцева должно перейти его дочерям. Они получат здание Дома моды, загородный особняк, квартиру в Париже, торговые знаки, авторские права на коллекции одежды и предметы искусства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

