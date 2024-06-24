Обозреватель рассказал о ситуации с наследством Вячеслава Зайцева после смерти его сына

Светский обозреватель Сергей Дворцов рассказал о ситуации с наследством известного модельера Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора.

Известно, что после смерти Зайцева в 2023 году имущество отошло его единственному сыну, который пережил отца всего на год. Теперь на Дом мод и квартиру в Париже претендуют не только родственники Зайцева-старшего.

Подробнее о ситуации с наследством кутюрье Вячеслава Зайцева – в эфире телеканала Москва 24.