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24 июня, 12:15

Культура

Обозреватель рассказал о ситуации с наследством Вячеслава Зайцева после смерти его сына

Обозреватель рассказал о ситуации с наследством Вячеслава Зайцева после смерти его сына

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Светский обозреватель Сергей Дворцов рассказал о ситуации с наследством известного модельера Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора.

Известно, что после смерти Зайцева в 2023 году имущество отошло его единственному сыну, который пережил отца всего на год. Теперь на Дом мод и квартиру в Париже претендуют не только родственники Зайцева-старшего.

Подробнее о ситуации с наследством кутюрье Вячеслава Зайцева – в эфире телеканала Москва 24.

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