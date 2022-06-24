ЕВС окончательно решил не проводить "Евровидение-2023" на Украине

Организаторы Евровидения объявили, что не будут проводить конкурс в Киеве. Шоу в 2023 году пройдет в другой стране.

Какой именно – пока не уточняется. Как рассказали в Европейском вещательном союзе, решение принято из соображений безопасности. Традиционно "Евровидение" проходит на родине победителей предыдущего года, но сейчас это правило будет нарушено.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

