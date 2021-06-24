Universal Pictures опубликовала новый трейлер хоррора "Кэндимэн"

Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма ужасов "Кэндимэн". В ролике показали момент рождения городской легенды о чикагском маньяке.

Он убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.