День славянской письменности и культуры отмечают в Москве. Главным событием празднования стал концерт, который прошел на Красной площади. Его открыл патриарх Кирилл. Для зрителей звучали произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, а также православные песнопения.

В продолжении праздника в субботу, 25 мая, в музее "Слово" на ВДНХ пройдут мастер-класс и лекция об алфавитах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.