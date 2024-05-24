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24 мая, 23:30

Культура

День славянской письменности и культуры отмечают в Москве

День славянской письменности и культуры отмечают в Москве

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День славянской письменности и культуры отмечают в Москве. Главным событием празднования стал концерт, который прошел на Красной площади. Его открыл патриарх Кирилл. Для зрителей звучали произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, а также православные песнопения.

В продолжении праздника в субботу, 25 мая, в музее "Слово" на ВДНХ пройдут мастер-класс и лекция об алфавитах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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