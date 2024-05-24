В Москве организовали концерт ко Дню славянской письменности и культуры. Он прошел на Красной площади. Праздник открыл патриарх Кирилл. Для зрителей звучали произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки, а также православные песнопения.

В продолжении праздника в субботу, 25 мая, в музее "Слово" на ВДНХ пройдут мастер-класс и лекция об алфавитах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.