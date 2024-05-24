Иностранные дипломаты возложили цветы к памятнику Кириллу и Мефодию

В День славянской культуры и письменности в Москве состоялась торжественная церемония, на которой иностранные дипломаты возложили цветы у памятника Кириллу и Мефодию.

После официальной части для гостей мероприятия прозвучали песни на различных славянских языках. Их исполняли коллективы культурных центров Болгарии, Греции, Сербии, а также детских фольклорных ансамблей из Москвы.

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