Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 20:00

Культура

Иностранные дипломаты возложили цветы к памятнику Кириллу и Мефодию

Иностранные дипломаты возложили цветы к памятнику Кириллу и Мефодию

Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

Выставка "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" открывается в столице

Новости часа: Собянин пожелал московским школьникам успешно сдать выпускные экзамены

"Интервью": Надежда Бабкина – о генетическом коде российского народа

Надежда Бабкина рассказала, как строится творческий процесс в коллективе "Русская песня"

Собянин: в музее "Слово" на ВДНХ прошло свыше 7 тыс образовательных мероприятий

Надежда Бабкина рассказала о своей детской мечте создать театр

Певица Надежда Бабкина рассказала, какие постановки близки российскому зрителю

Собянин: музею славянской письменности "Слово" на ВДНХ исполняется пять лет

В День славянской культуры и письменности в Москве состоялась торжественная церемония, на которой иностранные дипломаты возложили цветы у памятника Кириллу и Мефодию.

После официальной части для гостей мероприятия прозвучали песни на различных славянских языках. Их исполняли коллективы культурных центров Болгарии, Греции, Сербии, а также детских фольклорных ансамблей из Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика