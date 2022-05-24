Концерт состоялся на Красной площади в честь Дня славянской письменности.

На сцене выступили легендарные звезды классической сцены – золотое сопрано Хибла Герзмава, бас Ильдар Абдразаков, пианист Денис Мацуев. Оркестр играл под управлением дирижера Валерия Гергиева.

В программу вошли произведения, тематика которых преимущественно связана с историческим прошлым России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.