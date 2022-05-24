На Красной площади пройдет концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры

На Красной площади в эти минуты проходит традиционный праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Ранее деятели культуры и представители посольств разных стран возложили цветы к памятнику Кириллу и Мефодию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

