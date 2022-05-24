В Москве пройдут торжества по случаю Дня славянской письменности и культуры

В День славянской письменности и культуры вспоминают святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В центре Москвы прошел праздничный молебен.

После к памятнику просветителей на Славянской площади торжественно возложили цветы. На мероприятии присутствовали представители нескольких посольств.

Празднование Дня славянской письменности и культуры продолжится на Красной площади. Вечером там пройдет большой концерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.