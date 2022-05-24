В Третьяковскую галерею после реставрации вернулась картина "Иван Грозный и сын его Иван"

В Третьяковскую галерею после четырехлетней реставрации вернулась картина "Иван Грозный и сын его Иван". Шедевр Ильи Репина пришлось спасать после нападения вандала.

Теперь полотно снова в первозданном виде. Но в экспозицию музея оно вернется не сразу. А только после того, как для картины создадут специальную капсулу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.