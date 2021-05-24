Вокалист победившей на "Евровидении" группы пройдет тест на наркотики

Итоги конкурса "Евровидения" могут пересмотреть. Певца итальянской группы "Манескин", которая заняла первое место, заподозрили в употреблении наркотиков.

Ранее появилась информация о том, что Дамиано Давид употреблял что-то запрещенное во время объявления оценок за выступление. Он наклонился к столу, но представители группы объяснили, что Дамиано всего лишь смахивал со столешницы осколки разбитого стакана.

Сам артист категорически опроверг появившуюся информацию и заявил, что добровольно сдаст тест на наркозависимость, как только вернется из Роттердама домой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.