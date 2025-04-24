47-й Московский международный кинофестиваль завершился в столице

В театре "Россия" состоялась торжественная церемония закрытия 47-го Московского международного кинофестиваля. Жюри во главе с испанским режиссером Луисом Миньярро огласило имена победителей киносмотра.

Индийская картина "Элизиум" выиграла в категориях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссерская работа". Лучшим актером признали Евгения Цыганова за роль в экранизации романа Льва Толстого "Семейное счастье", а приз за лучшую женскую роль достался испанке Марии Родригес Сото за участие в киноленте "Дом в огне".

В этом году ММКФ приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Показы проходили в десяти кинотеатрах Москвы. В общей сложности зрители могли посмотреть более двухсот фильмов из 50 стран.

Своими впечатлениями о фестивале и увиденных работах звездные гости церемонии закрытия поделились с ведущими проекта Москва онлайн Татьяной Сальниковой и Полиной Ермолаевой.