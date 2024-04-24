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Новости

24 апреля, 10:00

Культура

Выставка "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х" откроется в Москве

Выставка "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х" откроется в Москве

Выставка "Дизайн всему голова" проходит в музее-квартире И. Д. Сытина в Москве

"Сити": Федор Бондарчук рассказал о применении ИИ в кинопроизводстве

"Сити": Федор Бондарчук рассказал о съемках фильма "Сто лет тому вперед"

Москвичам представили культурную программу на субботу, 27 апреля

Москвичам представили культурную программу на 27 апреля

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В среду, 24 апреля, в Музее Москвы откроется выставка "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х". Посетили узнают, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия советской власти.

А в рамках Московского международного кинофестиваля можно увидеть российский фильм "Пришелец". Показ состоится в 19:00 в кинотеатре "Октябрь".

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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