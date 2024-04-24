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24 апреля, 08:00

Культура

Выставка о жительницах столицы 1920–1930-х годов откроется в Музее Москвы

Выставка о жительницах столицы 1920–1930-х годов откроется в Музее Москвы

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Выставка о жительницах столицы 1920–1930-х годов откроется в Музее Москвы 24 апреля

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В среду, 24 апреля, в Музее Москвы откроется выставка "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х". Посетили узнают, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия советской власти.

А в рамках Московского международного кинофестиваля можно увидеть российский фильм "Лгунья". Показ состоится в 19:00 в кинотеатре "Художественный".

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

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