Выставка о жительницах столицы 1920–1930-х годов откроется в Музее Москвы

В среду, 24 апреля, в Музее Москвы откроется выставка "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х". Посетили узнают, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия советской власти.

А в рамках Московского международного кинофестиваля можно увидеть российский фильм "Лгунья". Показ состоится в 19:00 в кинотеатре "Художественный".

Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.