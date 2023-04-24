"Актуальный репортаж": Netflix закроет сервис доставки DVD-дисков

Netflix избавляется от своего первого крупного бизнеса – продажа и аренда DVD-дисков. Он стал данью истории, так как в данный момент компания снабжает миллионы зрителей собственными сериалами онлайн.

Подписчики сервиса, которые когда-то заказывали DVD, теперь просто выбирают на интересные им фильмы в каталоге сервиса. Жива ли DVD-империя в России? Остались ли диски в магазинах?

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