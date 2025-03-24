В Москве объявили лауреатов кинопремии "Ника"

24 марта в театре "Маска" прошла 38-я церемония вручения национальной кинопремии "Ника". Позолоченные статуэтки в виде крылатой древнегреческой богини получили победители в 16 номинациях. Лауреаты определялись тайным голосованием членов Российской академии кинематографических искусств.

Триумфатором в этом году стал фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина. Картина, снятая по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова, получила семь статуэток, в том числе и в номинации "Лучший игровой фильм".

Награду за лучшую мужскую роль разделили Евгений Цыганов, сыгравший Мастера в экранизации романа Булгакова, и Юра Борисов за свою роль в фильме "Кончится лето". Лучшей актрисой признали Юлию Снигирь, сыгравшую в "Мастере и Маргарите".

Также премию "Ника" посмертно получили Евгения Добровольская и Роман Мадянов за лучшие роли второго плана.

Зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире наблюдать за красной ковровой дорожкой церемонии. С номинантами и звездными гостями пообщались ведущие проекта Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.