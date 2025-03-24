Суд рассматривает вопрос об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова

Суд рассматривает вопрос об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. По закону он имеет право подать ходатайство о досрочном освобождении.

Адвокаты отмечают, что в случае положительного решения суда Ефремову могут назначить дополнительные ограничения, такие как регулярная отметка в инспекции или удержание части доходов. Сам актер заявил о раскаянии и полной выплате компенсаций пострадавшим. Эксперты однако сомневаются в искренности его мотивов.

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