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Культура

В России вышел фильм "Джон Уик 4"

В России вышел фильм "Джон Уик 4"

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В России на большие экраны вышел фильм "Джон Уик 4". С выхода последней части прошло четыре года.

Джон Уик – киллер с белорусскими корнями, в прошлом работал на восточно-европейский синдикат. Трудился чрезвычайно эффективно – за что получил прозвище Баба Яга.

Три фильма назад он решил с этим завязать, но в итоге перессорился с другими кланами. Его отовсюду изгнали и открыли на него охоту. В этот раз Бабе Яге предстоит победить самого главного криминального авторитета в этой вселенной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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