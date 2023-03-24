В России вышел фильм "Джон Уик 4"

В России на большие экраны вышел фильм "Джон Уик 4". С выхода последней части прошло четыре года.

Джон Уик – киллер с белорусскими корнями, в прошлом работал на восточно-европейский синдикат. Трудился чрезвычайно эффективно – за что получил прозвище Баба Яга.

Три фильма назад он решил с этим завязать, но в итоге перессорился с другими кланами. Его отовсюду изгнали и открыли на него охоту. В этот раз Бабе Яге предстоит победить самого главного криминального авторитета в этой вселенной.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.