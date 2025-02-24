"Культура за 100 секунд": фестиваль "Московская Масленица" стартовал на Тверской площади

На Тверской площади начался фестиваль "Московская Масленица". На улице установлен макет купеческой гостиной с бархатными шторами, люстрами, диванами и расписной посудой. Гости могут также принять участие в ремесленных мастер-классах.

В Музее Победы открылась выставка "Защитники Отечества", где представлены 50 фотографий героев разных лет. Среди экспонатов – портреты летчиков, моряков, артиллеристов и пехотинцев. Выставка будет открыта до 23 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.