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24 февраля, 10:00

Культура

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Московская Масленица" стартовал на Тверской площади

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Московская Масленица" стартовал на Тверской площади

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На Тверской площади начался фестиваль "Московская Масленица". На улице установлен макет купеческой гостиной с бархатными шторами, люстрами, диванами и расписной посудой. Гости могут также принять участие в ремесленных мастер-классах.

В Музее Победы открылась выставка "Защитники Отечества", где представлены 50 фотографий героев разных лет. Среди экспонатов – портреты летчиков, моряков, артиллеристов и пехотинцев. Выставка будет открыта до 23 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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