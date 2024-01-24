Проект "Музыка в метро" стартует в московской подземке 25 января

Новый сезон творческого проекта открывается в столичном метро в четверг, 25 января. Так, в подземке будут функционировать почти 40 площадок, где можно будет встретить талантливых исполнителей.

В 2024 году в проект отобрали почти 300 лучших музыкантов. Они получили пропуск-аккредитацию и теперь могут выбирать станцию из доступных, бронировать и выступать официально. Услышать музыку в метро можно будет по выходным 10:00 до 22:00, а в будни будут делать перерыв с 17:00 до 20:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



