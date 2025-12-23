23 декабря, 21:15Культура
Дизайнерские игрушки появились в Доме культуры "Кристалл"
В Доме культуры "Кристалл" началась выставка, посвященная дизайнерским игрушкам как новому языку современного искусства. Там открылся новый зал с персонажем Микки Маусом.
Популярный символ мировой культуры стал объектом художественного осмысления благодаря работе лучших дизайнеров арт-игрушек из разных уголков планеты. Посетители смогут насладиться разнообразием уникальных версий образа Микки Мауса, каждая из которых воплощает идеи современной живописи и коллекционного дизайна.
