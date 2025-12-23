Дизайнерские игрушки появились в Доме культуры "Кристалл"

В Доме культуры "Кристалл" началась выставка, посвященная дизайнерским игрушкам как новому языку современного искусства. Там открылся новый зал с персонажем Микки Маусом.

Популярный символ мировой культуры стал объектом художественного осмысления благодаря работе лучших дизайнеров арт-игрушек из разных уголков планеты. Посетители смогут насладиться разнообразием уникальных версий образа Микки Мауса, каждая из которых воплощает идеи современной живописи и коллекционного дизайна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

