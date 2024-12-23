В Театре Сатиры представили спектакль "Сны мальчика. Сказки Щедрина"

В Театре Сатиры идет спектакль "Сны мальчика. Сказки Щедрина". Постановка создана для взрослых и представляет собой смешное и трогательное воспоминание о детстве, которое позволяет взглянуть на творчество Салтыкова-Щедрина под новым углом.

Исполнитель главной мужской роли Роман Керн отметил, что спектакль исследует сложность человеческой натуры, пытаясь совместить детскую наивность и взрослые жизненные испытания. По его словам, история мальчика Миши раскрывает, как взрослый человек учится закрывать глаза на потери и печали.

Актриса Мария Протасова подчеркнула многогранность постановки. По ее словам, зрители не покидают зал с одной определенной эмоцией – каждый переживает спектакль по-своему.

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