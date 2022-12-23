В Московском театре "Поколение" состоялась премьера спектакля "Севастопольский вальс"

В Московском театре "Поколение" состоялась премьера музыкального спектакля "Севастопольский вальс" режиссера Егора Дружинина. Постановка рассказывает о героических временах и мирной жизни города Севастополя. Пьеса проходит в сопровождении симфонического оркестра.

Дружинин рассказал, что герои были поставлены в исключительные обстоятельства, в которых они должны были сохранять человеческие качества. Спектакль покажут и в новогодние праздники. Билеты уже продаются на 3 января, цены начинаются от 500 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

