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23 декабря, 22:45

Культура

В Московском театре "Поколение" состоялась премьера спектакля "Севастопольский вальс"

В Московском театре "Поколение" состоялась премьера спектакля "Севастопольский вальс"

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В Московском театре "Поколение" состоялась премьера музыкального спектакля "Севастопольский вальс" режиссера Егора Дружинина. Постановка рассказывает о героических временах и мирной жизни города Севастополя. Пьеса проходит в сопровождении симфонического оркестра.

Дружинин рассказал, что герои были поставлены в исключительные обстоятельства, в которых они должны были сохранять человеческие качества. Спектакль покажут и в новогодние праздники. Билеты уже продаются на 3 января, цены начинаются от 500 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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