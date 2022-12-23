В российский прокат выйдет документальный фильм о Большом театре "Большой. Сезон"

В российском прокате состоится премьера документального фильма о Большом театре "Большой. Сезон". Посмотреть ленту можно с 24 декабря.

Документальный проект разделен на четыре действия, подробно показывающие жизнь Большого театра на протяжении подготовки спектаклей всего театрального сезона с кульминацией – балетом "Щелкунчик". Фильм рассказывает об одном из самых сложных периодов – годе пандемии.

В картине задействованы все, кто создает сказку – от генерального директора до декораторов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.