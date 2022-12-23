Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Культура

В российский прокат выйдет документальный фильм о Большом театре "Большой. Сезон"

В российский прокат выйдет документальный фильм о Большом театре "Большой. Сезон"

Игорь Бутман и Владимир Машков стали лауреатами премии "Легенды Тавриды"

"The City. Говорим": Анна Чурина

"Тайны кино": Андрей Миронов, Юрий Яковлев, Евгений Леонов, Клара Лучко, Олег Стриженов

"Тайны нашей эстрады": "То ли еще будет...". За что любили Игоря Шаферана?

Российская драма "Жанна" доступна на онлайн-платформе "ИВИ"

"Ночная смена": должность Илона Маска и сериал "Монастырь"

"The City. Говорим": Антон Шагин

"Тайны кино": "Приходите завтра", "Москва слезам не верит", "Карнавал"

Триллер "Последний рейс" выйдет в кинопрокат на этой неделе

В российском прокате состоится премьера документального фильма о Большом театре "Большой. Сезон". Посмотреть ленту можно с 24 декабря.

Документальный проект разделен на четыре действия, подробно показывающие жизнь Большого театра на протяжении подготовки спектаклей всего театрального сезона с кульминацией – балетом "Щелкунчик". Фильм рассказывает об одном из самых сложных периодов – годе пандемии.

В картине задействованы все, кто создает сказку – от генерального директора до декораторов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика