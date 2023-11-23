Третьяковская галерея откроет новую выставку 24 ноября

24 ноября в Третьяковской галерее откроется новая выставка "Герои и современники Серебряного века". Там представят более 280 произведений искусства. Среди них – работы Александра Бенуа, Казимира Малевича, Валентина Серова, Марка Шагала, Михаила Врубеля, Василия Кандинского и многих других мастеров.

Вся экспозиция разделена на темы. Подробнее о том, что кураторы рассказали об экспозиции, – в эфире телеканала Москва 24.