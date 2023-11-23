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23 ноября, 18:00

Культура

Третьяковская галерея откроет новую выставку 24 ноября

Третьяковская галерея откроет новую выставку 24 ноября

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24 ноября в Третьяковской галерее откроется новая выставка "Герои и современники Серебряного века". Там представят более 280 произведений искусства. Среди них – работы Александра Бенуа, Казимира Малевича, Валентина Серова, Марка Шагала, Михаила Врубеля, Василия Кандинского и многих других мастеров.

Вся экспозиция разделена на темы. Подробнее о том, что кураторы рассказали об экспозиции, – в эфире телеканала Москва 24.

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