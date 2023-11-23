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23 ноября, 16:45

Культура

На 4-м Молодежном форуме в Москве обсудят сохранение культурного наследия мегаполисов

На 4-м Молодежном форуме в Москве обсудят сохранение культурного наследия мегаполисов

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Как сохранить культурное наследие и интегрировать исторические памятники в жизнь современных мегаполисов? Эти вопросы обсуждают на четвертом Молодежном форуме в Москве, который продлится до 25 ноября. Участники пообщаются с экспертами и посетят реставрационные мастерские.

Ключевой этап форума – конкурс для студентов. Будущие специалисты подготовят проекты реставрации архитектурных памятников Москвы и других регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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