На 4-м Молодежном форуме в Москве обсудят сохранение культурного наследия мегаполисов

Как сохранить культурное наследие и интегрировать исторические памятники в жизнь современных мегаполисов? Эти вопросы обсуждают на четвертом Молодежном форуме в Москве, который продлится до 25 ноября. Участники пообщаются с экспертами и посетят реставрационные мастерские.

Ключевой этап форума – конкурс для студентов. Будущие специалисты подготовят проекты реставрации архитектурных памятников Москвы и других регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.