23 октября, 12:15Культура
Бесплатная выставка открылась для участников "Московского долголетия" в Москве
Бесплатная выставка открылась для участников проекта "Московское долголетие" в Третьяковской галерее в Москве. Она работает в залах на Крымском валу.
Для гостей подготовили тематические маршруты, которые позволят заново узнать знаменитые полотна XX века через призму гармонии и активной жизни. Проходят такие экскурсии 4 раза в неделю. Москвичи серебряного возраста смогут посетить их бесплатно до 15 декабря.
