Бесплатная выставка открылась для участников "Московского долголетия" в Москве

Бесплатная выставка открылась для участников проекта "Московское долголетие" в Третьяковской галерее в Москве. Она работает в залах на Крымском валу.

Для гостей подготовили тематические маршруты, которые позволят заново узнать знаменитые полотна XX века через призму гармонии и активной жизни. Проходят такие экскурсии 4 раза в неделю. Москвичи серебряного возраста смогут посетить их бесплатно до 15 декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.